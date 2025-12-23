Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Kentsel Hareketlilik Cityhonu Antalya 2025' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, turizmin kent içi ulaşıma etkilerini azaltmaya yönelik akıllı, çevreci ve kullanıcı odaklı yenilikçi fikirler yarıştı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Kentsel Hareketlilik Cityhone Antalya 2025 etkinliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, EIT Urban Mobility Ağı ve Fark Labs iş birliğiyle HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Girişimciler, akademisyenler, kamu çalışanları ve gençlerin katılımıyla gerçekleşen inovasyon programında, 'Turizmin yarattığı kent içi ulaşım sorunlarının çözümü' teması ele alındı. Üç gün süren programda altı ekip, mentörlük desteği alarak dijital uygulamalar, akıllı biletleme sistemleri ve çevreci mobilite çözümleri üzerine projeler geliştirdi.

PROJELERİ JÜRİ ÜYELERİ DEĞERLENDİRDİ

Katılımcı ekipler; trafik yönetimi, yoğunluk azaltma, toplu taşıma erişilebilirliği, akıllı ulaşım sistemleri, kent merkezi entegrasyonu ile turistler ve yerel halk için dijital ve çok dilli çözümler içeren proje fikirlerini jüri üyelerine sundu. Jüri değerlendirmeleri; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Oğuz, AOSB Teknopark Proje ve İş Geliştirme Yöneticisi Dr. Melih Koçyiğit, YTÜ Yıldız Teknopark Mentör ve Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzmanı Akay Beyazay ve EIT Urban Mobility Türkiye Koordinatörü Proje Yöneticisi Duygu Kayaalp tarafından yapıldı.

KAZANAN PROJELERE ÖDÜL VE GELİŞİM DESTEĞİ

Cityhon Antalya 2025'te birincilik ödülünü, 'Pisidia Projesi' ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri Ece Seynur Cin ve Şakir Kaya kazandı.

'Antalya Motion' projesiyle Doğukan Türksoy ve Gürkan Çelik ikinci olurken, 'Hızlı Portakal AI' projesiyle Hatice Aksoy, Armağan Atılgan ve Vehbi Yazıcı üçüncü oldu. Dereceye giren ekiplere para ödülünün yanı sıra, projelerini geliştirebilmeleri için gelişim ve etki odaklı destekler sağlandı.

PROJELERİ ANTALYA'DA UYGULAYACAĞIZ

Ödül töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Cityhon'un farklı disiplinleri bir araya getiren önemli bir inovasyon programı olduğunu belirterek, 'Turizmin kent içi ulaşıma etkilerine yönelik geliştirilen çevreci ve akıllı projeleri titizlikle değerlendirdik. Bu projeleri Antalya'da hayata geçirmek için desteklerimiz sürecek. Büyükşehir Belediyesi olarak 2040 yılını hedefleyen Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yeni kavşak düzenlemeleri, akıllı ulaşım sistemleri, raylı sistem etapları ve yol projeleriyle Antalya'da kapsamlı bir ulaşım dönüşümü hayata geçiriliyor' dedi.

YAPAY ZEKA İLE YOLCU YOĞUNLUĞU ANALİZİ

Birincilik ödülünü kazanan 'Pisidia Projesi' hakkında bilgi veren ekip üyesi Şakir Kaya, yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisiyle toplu taşımadaki yolcu yoğunluğunu anlık olarak analiz eden bir sistem geliştirdiklerini, sistem sayesinde yolcuların, ulaşım araçlarındaki doluluk durumunu önceden öğrenebileceğini ve mobil uygulamalar ile duraklara entegre edilebileceğini ifade etti.