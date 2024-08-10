Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, şehir içi ulaşımda kalitenin artırması ve halk otobüsü şoförlerinin mesleki becerilerini güçlendirmesi amacıyla Özel Halk Otobüsü Şoförlerine yönelik olarak ‘Ulaşımda Toplu Taşıma Farkındalığı’ eğitim programı düzenlendi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim programına, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler, Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ve özel halk otobüsü şoförleri katıldı.

Programda, Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği Çalışma Usul ve Esasları hakkında bilgilendirilen şoförlere Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Servisi yetkilileri tarafından Validatör Açılışları, Kart Okutma Sırasında Karşılaşılan Sorunlar, Engelli ve Bebekli Yolcuların Otobüslere Binişi, Trafik Kuralları ve Yolcu İlişkileri, Acil Durum Yönetimi ve Psikolojik Dayanıklılık hakkında eğitim verildi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, her gün yoğun trafikte ve zorlu koşullarda hizmet vermekte, bu süreçte çeşitli sorunlarla karşılaşan otobüs şoförlerinin bu sorunlarla başa çıkabilmeleri için başlatılan yeni eğitim programının, şoförlerin hem işlerini daha etkin bir şekilde yapmalarını sağlamak hem de yolcuların güvenliğini artırmak amacıyla tasarlandığını kaydetti.

Bu eğitimlerin şoförlerin mesleki yeterliliklerini artıracağını, yolcu memnuniyetini yükselteceğini ve genel trafik güvenliğini olumlu yönde etkileyeceğini belirten yetkililer, eğitimler sayesinde, özel halk otobüsü şoförlerinin karşılaştığı zorluklarla daha etkin bir şekilde başa çıkmaları ve daha güvenli bir ulaşım hizmeti sunmalarının hedeflendiğini vurguladı.

Eğitim programı sonunda eğitime katılan otobüs şoförlerine Katılım Belgeleri ve Yılın Şoförleri ’ne Teşekkür Belgeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler tarafından verildi.