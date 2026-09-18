Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakarlık gösteren kahramanlarla bir araya geldi. Vefa ve minnet duygularının ön plana çıktığı anlamlı buluşmada geçmişin unutulmaz mücadeleleri hatırlanırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kahvaltı programına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği (BEMŞAD) Başkanı Nevin Fırtına, Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, gaziler, aileleri ve şehit yakınları katılım gösterdi.

Samimi bir atmosferde geçen programda Başkan Aydın, davetlilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Gazilerin talep ve düşüncelerini dinleyen Aydın, kendileriyle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitler için dualar edildi. Gazilerin ve ailelerinin bir arada olma imkanı bulduğu kahvaltıda paylaşılan hatıralar, günün manevi atmosferini güçlendirdi.

'BU FEDAKARLIKLARIN YERİ ASLA DOLDURULAMAZ'

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın en anlamlı temsilcileri olan gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Bizler bugün bu vatan topraklarında bağımsız bir şekilde yaşıyor, bayrağımızın gökyüzünde özgürce dalgalanmasını, ezanlarımızın okunmasını ve hür bir şekilde hayatımızı sürdürebilmeyi; başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Ülkemizin en zor zamanlarında sizler ve ecdadımız, bir saniye bile düşünmeden, gözünüzü kırpmadan vatanımızı savunmak için cepheye koştunuz. Bayrağımızı, ezanımızı, ülkemizi ve her şeyden önemlisi istikbalimizi korumak uğruna büyük fedakarlıklar gösterdiniz. Bugün aramızda olmayan kahramanlarımızı bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bundan sonra da bu vatanın yiğit evlatları, ülkesine sahip çıkan binlerce gencimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet mensuplarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için mücadele etmeye devam edeceklerdir. Bunda sizlerin, şehitlerimizin, gazilerimizin ve kıymetli yakınlarınızın emeği çok büyüktür. Bu fedakarlıkların yeri asla doldurulamaz. Bizim yaptığımız, böyle anlamlı günlerde sizlerle aynı sofrayı paylaşmak ve yanınızda olduğumuzu hissettirmektir. Davetimize katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.'

'YEREL YÖNETİMLERİN DESTEĞİNİ HİSSETMEK BÜYÜK BİR MORAL KAYNAĞI'

Buluşmanın kendileri açısından taşıdığı anlamı paylaşan Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği (BEMŞAD) Başkanı Nevin Fırtına da, 'Bugün şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal emanetlerine sahip çıkmanın kahraman gazilerimizin her anında yanında olmanın gururunu yaşıyoruz. Mukaddes görevi yürütürken yalnız değiliz. Arkamızda devletimiz ve yerel yönetimlerin sarsılmaz desteğini hissetmek bizim için büyük bir moral kaynağıdır. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, sadece bu özel haftada değil, şehit yakınlarımız ve gazilerimizin dertleriyle dertlenen kapılarını bizlere daima ardına kadar açan bir anlayışla yanımızda olmuştur. Bugün bizleri bu nezih sofrada buluşturan bu güzel organizasyonda emniyet mensuplarımızın fedakarlığına gösterilen ahde vefanın çok kıymetli bir gösterisidir' diye konuştu.

Gaziler ve aileleri için bu tür buluşmaların taşıdığı öneme değinen Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, 'Vefa sadece hatırlamak değildir. Vefa değer vermek, sahip çıkmak ve gönülden yanında olmaktır. Osmangazi Belediyesi gerçekleştirdiği bu güzel buluşmayla gazilerimizin ve ailelerin her zaman yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler için bu davetin ve sofranın anlamı çok büyüktür. Bu sofrada paylaşılan sadece ekmek ve çay değil aynı zamanda gönül birliği, kardeşliktir. Başta Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, olmak üzere bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen herkese gazilerimize ve ailelerimize gösterdikleri bu samimi ilgi ve ev sahipliği için gönülden teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediyesi'nin bu güzel vefasını hiçbir zaman unutmayacağız' dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem ise, '19 Eylül 1920 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mareşallik ve gazilik unvanı aldığı gün bugündür. Osmangazi Belediyesi, Osmangazi'nin varisidir. Geçtiğimiz iftar ve kahvaltıda Erkan Aydın başkanıma şunları söyledim. Yürü Erkan yürü yürü ki dağlar ardından gelsin şu dörtlüğü okumak istiyorum. Millet benim devlet benim bayrak, benim, sancak benim, yıl 1923 Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk benim, gazilerin ve şehitlerin kanıyla sulanmış bu topraklarda birlik ve beraberlik daim olsun' açıklamalarında bulundu.

Program, konuşmaların ardından gerçekleştirilen karşılıklı hediye takdimiyle devam etti. Samimi görüntülere sahne olan hediyeleşmenin ardından Başkan Aydın, gaziler, dernek başkanları ve programa katılan davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.