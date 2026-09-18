Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede belediyecilik çalışmaları, yerel yönetim deneyimleri ve Ahilik kültürünün yaşatılmasına yönelik iş birliği konuları değerlendirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kütahya'da ve Kırşehir'de yürütülen belediyecilik çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, şehirlerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ve yerel yönetim deneyimleri değerlendirildi. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirler arasındaki dayanışmanın ve tecrübe paylaşımının önemine değinerek, Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik ortak değerler etrafında kurulacak güçlü bağların şehirlerimize katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Kahveci, nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.