Antalya'da Dünya Temizlik Günü kapsamında AFAD koordinasyonunda kıyı, yamaç ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi, Mobil Halk Plajı'nda düzenlenen çalışmaya gönüllü personelinden oluşan dalış ekibi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla destek verdi.

ANTALYA (İGFA) - Birleşmiş Milletler tarafından 20 Eylül olarak ilan edilen Dünya Temizlik Günü, küresel atık sorununa dikkat çekmek ve çevrenin korunmasına gönüllü katılımı artırmak amacıyla Let's Do It World öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Antalya'da düzenlenen etkinlikte çalışmalar kıyı, yamaç ve deniz dibinde eş zamanlı yürütüldü. Muratpaşa Belediyesi dalış ekibi deniz dibindeki atıkları toplarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve gönüllüler kıyı ile yamaçlarda temizlik yaptı.

Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin, çalışmayla hem karasal hem de deniz kirliliğine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

'Dünya Temizlik Günü kapsamında yamaçta, kıyıda ve su altında çalışma yürüttük. Amacımız, gördüğümüz kirliliğin yanı sıra suyun altında kaldığı için fark edemediğimiz kirliliğe de dikkat çekmek. Kirletmek çok kolay, temizlemek ise çok zor. Ekiplerimizin büyük emeği var. Tüm komşularımızdan özellikle denizlerdeki plastik ve mikroplastik kirliliğine karşı duyarlı olmalarını istiyoruz.'

GÖNÜLLÜ PERSONELDEN DALIŞ EKİBİ

Muratpaşa Belediyesi dalış ekibi, 2023 yılında 'Falezler Bizim Evimiz' projesi kapsamında belediye personelinin gönüllü katılımıyla kuruldu. Antalya Sualtı Derneği (ANTSAD) iş birliğinde yürütülen ve Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) tarafından desteklenen proje kapsamında eğitim alan ekip, kuruluşundan bu yana falez kıyılarında ve Kaleiçi Yat Limanı'nda periyodik olarak deniz dibi temizliği gerçekleştiriyor. Şahin, Muratpaşa Belediyesi dalış ekibinin Türkiye'de belediye bünyesinde gönüllü personelden oluşturulan ilk su altı temizlik ekibi olduğunu belirterek, proje kapsamında başlayan çalışmaları düzenli dalışlar ve farklı organizasyonlarla sürdürdüklerini söyledi.

Antalya'daki sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği çalışmada 150'nin üzerinde gönüllü görev aldı. Gönüllüler kıyı ve yamaçları temizlerken, dalgıçlar da deniz dibindeki atıkları çıkardı.