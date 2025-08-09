Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ güçlü yorumu ve enerjik sahne performansıyla Nevşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.NEVŞEHİR (İGFA) - Derya Uluğ, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme Festival Alanı’nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Ünlü sanatçı, “Yansıma”, “Canavar”, “Nefes” gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Nevşehirlilerle tek bir ağızdan söyledi. Zaman zaman dinleyicileriyle sohbet eden Uluğ, “Nevşehir’in yeri bizde çok ayrı. ’Sarışınlar Çat’ şarkısının klibini burada çektik. Nevşehir’in her zaman Allah’ın bir nimeti olduğuna inanıyorum. Gördükçe doyamıyoruz.” diye konuştu.

Dev ekranda öldürülen kadınlar ve savaş fotoğrafları eşliğinde “Sana Çıkıyor Yollar” şarkısını seslendiren Uluğ, sahnede yaptığı konuşmada, “Verdiğimiz bütün kayıplar için, çocuklar için, kadınlar için, sokakta hiçbir suçu olmadığı halde tanımadığı insanlar tarafından katledilen genç delikanlılarımız için çok üzgünüz. Tek dileğim yenilerinin eklenmemesi. Gazze’de yaşayan insanların, çocukların yaşadığı zulmün bitmesi. Artık hep birlikte güven dolu, huzur dolu barış içinde mutlulukla yaşayalım.” dedi.