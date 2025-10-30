Nevşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Paşa Konağı yanında bulunan Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmet binasında çocuklara özel şenlik düzenledi. Minik yavrularımıza yönelik hazırlanan şenlikte sanat, müzik ve eğlence hepsi bir arada yer alırken hem aileler hem de çocuklar güzel bir gün geçirdi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte düzenlenen boyama, bubble show ve oyun etkinlikleri miniklerin yaratıcılıklarını da sergilemelerine olanak tanıdı.

Ayrıca bubble show ve çeşitli oyun parkurları da etkinliğe renk katarken programda yer alan dans gösterileriyle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar, katıldıkları yarışmalarla da kaliteli bir zaman geçirdi.

Çocuk oyun alanında çocuk gelişimci personeli ile birlikte 4-8 yaş arası çocuklara yönelik yapılan kutlama etkinliklerine 14 çocuk katılırken etkinlik 'Cumhuriyet Ruhunu Yaşatmak' mottosuyla gerçekleştirildi.