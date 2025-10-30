Balıkesir Ayvalık'ta Cumhuriyet'in 102'nci yılı, binlerce Ayvalıklının katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Kent genelinde gün boyu süren etkinliklerde, Ayvalık adeta kırmızı beyaza büründü.

BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Kaymakamlık'taki tebrikat törenine katılarak başladı. Ardından, Ayvalık Stadı'nda düzenlenen resmi törenlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Coşkulu kalabalığın marşlar ve alkışlarla eşlik ettiği kutlamalar, bayramın anlamına yakışır bir atmosferde gerçekleşti.

Başkan Mesut Ergin, Cumhuriyet Bayramı'nın Ayvalık'ta her yıl artan bir katılımla, büyük bir sevgi ve inançla kutlandığını vurgulayarak, 'Geleceğe ışık tutan bir kutlama, Cumhuriyet'in aydınlık yüzüdür Ayvalık'ım.

Bayram havasındaki güne Kaymakamlık'taki tebrikat töreniyle başladık. Ardından stadyumdaki bayram kutlamalarımızı, eski bayramlardaki gibi, Ayvalık'a yakışır şekilde gerçekleştirdik. Stadyumdan taşan on binlerce hemşehrim ile birlikte Nice yıllara Cumhuriyet, nice yılları birlikte kutlamaya Ayvalık'ım' diye konuştu.

Başkan Ergin, Cumhuriyet değerlerinin Ayvalık'ın kimliğinde derin bir yer tuttuğunu belirterek, 'Cumhuriyet'in ışığını geleceğe taşımak, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir' dedi.