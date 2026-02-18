Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından hayata geçirilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekli 'Aileni Koru: Sanal Bahisle Mücadele ve Aileyi Bilinçlendirme Projesi'nin lansmanı Ankara'da yapıldı. Proje, sanal bahis bağımlılığına karşı aileleri ve gençleri korumayı amaçlıyor.

ANKARA (İGFA) - Sanal bahis bağımlılığına karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen 'Aileni Koru' projesinin lansman toplantısı Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi. Proje kapsamında sanal bahis bağımlılığının psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve hukuki boyutlarına dikkat çekilerek özellikle aile yapısının korunması hedefleniyor.

Programa, RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. Feyzullah Tecirli başta olmak üzere; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yeşilay temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Tecirli, RTÜK'ün kumar bağımlılığına karşı kamu spotları yayınlanmasına yönelik tavsiye kararı aldığını belirterek, bu alandaki yayın ihlallerine müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. 6112 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi veren Tecirli, yayın durdurma cezaları yerine 'Medya Okuryazarlığı' temalı ikame yayınların devreye alındığını ifade etti.

Başkan Yardımcısı Tecirli ayrıca, VİA (Veri İzleme Analiz) sistemiyle yasa dışı bahis reklamlarının yapay zekâ destekli olarak denetlendiğini belirterek, çocuklara yönelik hazırlanan 'Medya ve Çocuk' dergisiyle erken yaşta bilinç kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje Koordinatörü Av. Merve Erden, projenin Türkiye genelinde uygulanacağını belirterek Mersin, Şanlıurfa, Van, Trabzon, Konya, Denizli ve İstanbul'da pilot farkındalık programları düzenleneceğini açıkladı. Programlar kapsamında ailelere, gençlere, öğrencilere ve farklı meslek gruplarına yönelik panel, seminer ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

HUDER Genel Başkanı Av. Hasan Oymak ise sanal bahis ve kumarın yalnızca bireysel değil, toplumsal güvenlik meselesi hâline geldiğini vurguladı. Çocukların ve gençlerin ciddi tehdit altında olduğunu ifade eden Oymak, bu mücadelenin devlet kurumlarıyla birlikte sivil toplum, üniversiteler ve medya iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Yıl boyunca sürecek saha etkinlikleri ve dijital çalışmalarla 'Aileni Koru' projesi, sanal bahis gerçeğini ülke gündeminde tutmayı ve toplumsal dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.