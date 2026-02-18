Ramazan ayı için dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın millet, İslam alemi ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının millet, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar.' ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Ramazan mesajı
Kaynak: RSS