ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının millet, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar.' ifadelerini kullandı.