Nevşehir Belediyesi, 70 personeline kurum içi güvenli ve defansif sürüş eğitimi vererek örnek bir çalışma gerçekleştirdi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi, kamu hizmetlerinde görev yapan personelin sürüş güvenliğini artırmak ve trafik risklerini azaltmak amacıyla önemli bir kurum içi eğitim programı düzenledi.

İtfaiye, zabıta, fen işleri ve saha personelinden oluşan 70 belediye çalışanı, belediye bünyesinde gerçekleştirilen Güvenli ve Defansif Sürüş Kurum İçi Gelişim Programını başarıyla tamamladı. Eğitim; belediyenin iş güvenliği ve hizmet kalitesini yükseltme hedefleri doğrultusunda, Wild Race Academy'nin katkılarıyla planlandı ve belediye personelinin pratik ihtiyaçlarına uygun şekilde özel olarak yapılandırıldı.

Program kapsamındaki teorik ve uygulamalı modüller, çalışanların günlük operasyonlarda karşılaşabileceği risklere yönelik farkındalığını artırdı.

Nevşehir Belediyesi, bu çalışma ile hem personelin iş güvenliğine verdiği önemi hem de vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini artırma iradesini bir kez daha ortaya koydu. Kapsamlı program sayesinde belediye çalışanları; Acil durum fren teknikleri, Takip mesafesi yönetimi, Doğru sürüş pozisyonu, Engelden kaçma manevraları, Araç kontrolü ve risk analizi ile Ağırlık transferi ve doğru hız yönetimi gibi kritik konularda gelişim gösterdi.

Bu tür güvenli sürüş programları, dünya genelinde özellikle yurt dışı ortaklı kurumlarda zorunlu kabul edilen ve her 2 yılda bir yenilenen kurumsal gelişim çalışmalarının parçasıdır. Nevşehir Belediyesi'nin bu modeli kurum içinde uygulaması, şehri kurumsal gelişim ve çalışan güvenliği konusunda örnek bir konuma taşıyor.

Sertifikalı kurum içi farkındalık eğitimi program sonunda katılımcılara, eğitime katılımlarını belgeleyen 'Güvenli ve Defansif Sürüş Kurum İçi Eğitim Sertifikası' takdim edildi. Bu sertifika, personelin iş güvenliği eğitim dosyalarında yer almak üzere düzenlendi.