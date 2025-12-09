Sanatsal ve sosyal birçok projenin içinde yer alan Kayseri Melikgazi Belediyesi, işitme engelliler için yönetmenliğini Özgür Akbulut'un yaptığı 'İşte Babam' adlı sinema filmini işitme engelli vatandaşların beğenisine sundu.

KAYSERİ (İGFA) - Tamamı işitme engelli oyunculardan oluşan özel yapım olan filmi Kayseri Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda izleyiciler ile buluşturduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak kültür-sanat da olmak üzere birçok alanda hizmet ediyoruz. Melikgazi Belediyemizin ev sahipliğinde oyunculuğunu işitme engellilerin yaptığı ve yine işitme engelli vatandaşlarımızın izlediği 'İşte Babam' adlı sinema filmini iki seans olarak sahneledik.

Film sessiz bir film. Filmde işitme engelli bir bireyin hayata tutunma mücadelesi ve aile bağları duygusal bir şekilde işlenmiş. Engelleri sanatla aşmak mümkün. İzleyicilerden de tam not alan bu film, bunun en güçlü örneklerinden sayılır. Hem teknik hem sanatsal açıdan örnek gösterilecek bir çalışmaydı. Engelli bireylerimizin hayata etkin bir şekilde katılarak birçok alanın, birçok mesleğin, özellikle sanatın içinde yer almaları bizleri çok mutlu ediyor. Bu özel etkinlik, engelli bireylerin sanatsal yeteneklerini gözler önüne sererek toplumsal farkındalığı artırmayı ve kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu çalışma hem farkındalık oluşturdu hem de işitme engelli bireylerimizin sanatsal üretim süreçlerinde ne kadar başarılı olabileceğini göstermiş oldu. Burada emeği geçen herkese ve film yönetmeni Özgür Akbulut'a ve oyuncularına teşekkür ederim.' dedi.