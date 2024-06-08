2000 Evler Mahallesi’nde altyapıdan kaynaklı su kesintilerini en aza indirmek için Nevşehir Belediyesi ekipleri, isale hattını yeniliyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR GFA)

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler Mahallesi’nde zaman zaman yaşanan su kesintilerini önleyebilmek için harekete geçti. Ekipler, Gazi Stadı altında bulunan içme suyu deposundan 2000 Evler mahallesini besleyen su deposuna gelen isale hattının yaklaşık bin 600 metre uzunluğundaki bölümünü ve şebeke hattını yenilemek için bir süre önce başlattıkları çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı da bugün gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çöler’den bilgi alan Arı, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.