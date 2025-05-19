Futbol sahalarının, sosyal medyanın ve beyazperdenin aranan ismi Nevide Çiçek, mezuniyet töreninde boy gösterdi.ANKARA (İGFA) - On parmağında on marifet olan, sahalarda, sosyal medyada da beyazperdede fırtına gibi esen Fenomen Nevide Çiçek, dur durak dinlemiyor.

Antalya’da başkanlığını da yürüttüğü kadın futbol takımı ile başarılı bir sezonu tamamlayan Çiçek, dinlenmeden ailesinin mutlu gününe koştu.

Başarılı oyuncu kardeşi Poyraz Efe’nin 19 Mayıs etkinliği ve mezuniyet törenine Ankara’da ailesiyle katıldı.

Gurur dolu gözlerle kardeşini izleyen Nevide Çiçek, bu özel anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.