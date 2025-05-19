Bursa'da Nilüfer Belediyesi, gençlerin sesine kulak veriyor. Gençler, “Genç Sensin, Nilüfer Senin” buluşmasında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile fikirlerini paylaştı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kent Konseyi ve “Bir Bulut Olsam” Derneği iş birliğiyle düzenlediği “Genç Sensin, Nilüfer Senin” buluşması, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Pancar Deposu’nda düzenlenen etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, başkan yardımcıları Bukle Erman ve Şirin Arıbaş, Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Or ile çok sayıda genç katıldı. Etkinlikte, gençler “Fikir Sensin”, “Nilüfer Senin” ve “Söz Sende” başlıklı atölye çalışmalarıyla bir ay boyunca oluşturdukları gençlik raporunu Başkan Şadi Özdemir’e sundu. Bu raporda, gençlerin kentte yaşadığı sorunlar, talepleri ve çözüm önerileri yer aldı.

Gençlerle “Söz Sende” oturumunda bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gençlerin görüş ve önerilerine her zaman açık olduklarını vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, “Gençlerin belediyeyle nasıl görüş alışverişi yapabileceğini tartışmak çok önemli. Sizlerin karar alma mekanizmalarına katılması hakkınız. Her zaman ortak akılla hareket etmekten yanayız” dedi.

“GENÇ DOSTU KENT; NİLÜFER”

Nilüfer’in genç dostu bir kent olduğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, “Ekonomik koşullar göz önüne alındığında, gençlerimizin rahatlıkla vakit geçirebileceği alanlar yaratmak önceliğimiz. Bu yüzden Nilbel Kafe’nin sayısını artıracağız” dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığında 38 yaşında olduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, “Atatürk, Cumhuriyet’i gençlere emanet etti çünkü gençlere güveniyordu. Her şey sizlerin elinde. Biz sadece uygun ortamı yaratıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bir Bulut Olsam” Derneği Başkanı Emre İpekyüz ise gençliğin yaşadığı yapısal sorunlara dikkat çekerek, “Gençler barınamıyor, geçinemiyor, yalnız. Yüzde 64’ümüz psikolojik desteğe ulaşamıyor, yüzde 47’miz yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine dahil olamıyor. Gençlik yalnızca geleceğin değil, bugünün de öznesidir. Bu kentle sadece yaşamak değil, bu kente anlam kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda her birinde bir yöneticinin bulunduğu 7 farklı masada 60 genç, “speak networking” uygulamasıyla belediye yetkilileriyle birebir görüşerek sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı.