İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaklaşık 1 saat süren bir konuşma yaptı.

İsrail Başbakanı, kongrede Cumhuriyetçiler tarafından “coşkulu” bir şekilde karşılandı. Demokratların porotosto edip bir bölümünün kogreye katılmadığı görüldü.

Netanyahu, konuşmasına “ABD ve İsrail birlikte durmalı” diyerek başladı. Kongrede Gazze’deki sivil ölümlerini ve derinleşen insani krizi eleştiren Demokratlar sessiz bir şekilde otururken Netanyahu, İsrail ordusunu övdü.

"PROTESTOCULAR TAHRAN'IN KULLANIŞLI APTALLARI"

Washington’da kendisine yönelik protestoların “İsrail karşıtı” olduğu iddia eden Netanyahu, bu kişilerin İran tarafından finanse edildiğini öne sürdü. Eylemcileri “Tahran’ın kullanışlı aptalları” olmakla suçlayan Netanyahu, Gazze’deki açlık için de Hamas’ı sorumlu tuttu.

Netanyahu, kongreye Hamas’ın "kadınlara tecavüz ettiğini, erkeklerin kafasını kestiğini, bebekleri diri diri yaktığını" söyledi.

"REHİNELER EVLERİNE DÖNENE KADAR RAHAT ETMEYECEĞİM"

Hamas’ın elindeki rehinelerin ailelerine seslenen Netanyahu, "Sevdiklerinizin hepsi eve dönene kadar rahat etmeyeceğim" dedi.

İsrail Başbakanı, rehinelerin serbest bırakılmalarını sağlamak için "yoğun çaba içinde olduğunu” söyledi ve bu konuda ABD Başkanı Joe Biden’a teşekkür etti.

Kongre üyelerine "Düşmanlarımız sizin düşmanlarınızdır, mücadelemiz sizin mücadelenizdir ve zaferimiz sizin zaferiniz olacaktır” diyerek seslenen Netanyahu, "galibiyetin ufukta gözüktüğünü" söyledi.

“HAMAS'TAN SONRA YENİ BİR GAZZE ORTAYA ÇIKACAK”

"Hamas'ı yendiğimiz günün ertesinde yeni bir Gazze ortaya çıkacak" diyen Netanyahu, bölgenin asker ve radikalizmden arındırılmış olacağını söyledi.

Gazze Şeridi’nin sivil bir yönetim tarafından yönetilmesi gerektiğini söyleyen Netanyahu,"Ancak öngörülebilir gelecekte, Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit olmamasını sağlamak için, üstün güvenlik kontrolünü sürdürmeliyiz" diyor.

ORTADOĞU’DA 'İBRAHİM İTTİFAKI' ÇAĞRISI

Netanyahu konuşmasında Ortadoğu’da yeni bir ittifak kurulabileceğini söylerken "Bunu İbrahim İttifakı olarak adlandırmalıyız" dedi ve diğer ülkeleri de bu ittifaka katılmaya çağırdı.

ABD’YE ASKERİ VE İSTİHBARAT DESTEĞİNDEN TEŞEKKÜR ETTİ

Netanyahu, şunları söyledi:

- "Amerika'nın arkamızda olduğunu biliyorum. Ve bunun için size teşekkür ediyorum. ABD onlarca yıldır İsrail’e cömertçe askeri yardım ve hayat kurtaran kritik istihbaratlar sağladı.

- ABD’nin askeri yardımı hızlandırması, Gazze’deki savaşın sona ermesini hızlandırabilir ve daha geniş çaplı bir Ortadoğu savaşını önlemeye yardımcı olabilir.”

SİVİL ÖLÜMLERİ ÖLDÜRMEDİK DİYEN NETANYAHU AYAKTA ALKIŞLANDI

Gazze’de sivilleri öldürmediklerini iddia eden Netanyahu, kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Netanyahu, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir" dedi.

Refah’taki İsrail ordusu komutanlarıyla görüştüğünü söyleyen Netanyahu, kendisine “yanlışlıkla gerçekleşen bir olay” dışında sivil ölümü yaşanmadığına yönelik beyan verildiğini söyledi.

Netanyahu'nun ABD kongresine davet edilmesi ve orda konuşma yapması sokaklarda protostolara da neden oldu. ABD kongresinde alkışlanan Netanyahu için sokaklarda Filistin bayraklarıyla eylemlmer yapıldı.