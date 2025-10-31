Milli yıldız Furkan Korkmaz, Bahçeşehir Koleji'nden TOFAŞ'a transfer oldu; Eurobasket 2025 gümüş madalyalı oyuncu 2025-2026 sezonunda mavi-yeşilli formayı giyecek.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu kadrosunu Furkan Korkmaz ile güçlendirdi. 2016 NBA Draftı'nda 1. tur 26. sıradan Philadelphia 76ers tarafından seçilen, 7 yıl NBA'de forma giyen milli oyuncu, son olarak Bahçeşehir Kolejinde oynadı.

2024-2025 Sezonu (Bahçeşehir): BSL'de 21 maçta 12.5 sayı (yüzde 34.5 üçlük), 2 ribaund, 2 asist, 1.1 top çalma performansı olan Korkmaz'ın Eurocup'ta 10 maçta 6.9 sayı (yüzde 32.4 üçlük) ,

Eurobasket 2025 (A Milli Takım)'te ise 9 maçta 6.8 sayı (yüzde 34.5 üçlük), gümüş madalyası bulunuyor.

AS Monaco'dan Bahçeşehir'e geçen Korkmaz, şimdi TOFAŞ ile yeni bir başlangıç yapıyor.

Tofaş Spor Kulübü, 'Tecrübesiyle takımımıza güç katacak Furkan Korkmaz'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz' açıklaması yaptı.