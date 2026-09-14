S.S. Seven Kadın Üretim ve Girişim Kooperatifi, Trakya Kalkınma Ajansı destekli projede eğitim sürecini tamamlayarak güvenli ve sağlıklı gıda üretiminde önemli bir adım attı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - S.S. Seven Kadın Üretim ve Girişim Kooperatifi, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürüttüğü 'Malkara'da Kadınlarımız Hem Üretiyor Hem Gelişiyor' projesinde eğitim aşamasını başarıyla tamamladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilen projede kooperatif üyesi kadınlar, güvenli ve sağlıklı gıda üretimi konusunda kapsamlı eğitim aldı. Proje kapsamında katılımcılara; glütensiz ürün geliştirme, çölyak hastalığı ve glütensiz beslenme, güvenli hammadde seçimi, gıda hijyeni ve sanitasyon başlıklarında bilgi verildi.

Eğitimlerde ayrıca alerjen ve çapraz bulaşma risklerinin yönetimi, standart reçete oluşturma, üretim süreçlerinin standardizasyonu, kalite kontrol, duyusal değerlendirme ve izlenebilirlik konularında uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Katılımcılar, ambalajlama, etiketleme ve raf ömrü yönetimi gibi pazara hazırlık süreçlerinde de bilgi edinirken, farklı hammadde ve ürün grupları üzerinde deneme üretimleri gerçekleştirerek Ar-Ge becerilerini geliştirdi.

Kadın emeğini, yerel üretimi ve güvenli gıdaya erişimi merkeze alan proje, üretimden markalaşmaya ve pazara erişime uzanan sürdürülebilir bir model oluşturmayı hedefliyor. Kooperatif yönetimi, projeye destek veren Trakya Kalkınma Ajansı'na, eğitim sürecine katkı sunan uzmanlara ve kooperatif üyelerine teşekkür etti.