Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, Perşembe ilçesini besleyen ve kullanım ömrünü tamamlayan ana isale hattını yenileyerek hizmete aldı.

ORDU (İGFA) - OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, Perşembe ilçesinin içme suyunu besleyen 2 bin 100 metrelik ana isale hattı tamamen yenilendi.

200'LÜK BORULAR YERİNE 315'LİK BORULAR DÖŞENDİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma kısa sürede tamamlandı. Çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olan 200'lük borular, daha geniş çaplı ve daha fazla su akışı sağlayan 315'lik borularla değiştirildi.

Yenilenen hatla birlikte Perşembe ilçesine ulaşan içme suyu miktarının artırılması hedeflenirken, eskiyen altyapı nedeniyle yaşanan arızaların da önüne geçildi.

VATANDAŞLARDAN ÇALIŞMAYA TEŞEKKÜR

Perşembe ilçesinde tamamlanan içme suyu altyapı çalışması vatandaşların da memnuniyetini kazandı. İlçe sakinleri, yenilenen hat sayesinde yaşanan su sorunlarının büyük ölçüde sona erdiğini belirterek, çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve OSKİ ekiplerine teşekkür etti.