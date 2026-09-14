Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuklar için hazırladığı ve binlerce misafiri ağırlayan 'Okula Merhaba Şenliği' bilimden sanata, oyundan müziğe uzanan zengin içeriğiyle çocuklara ve ailelerine eğlence dolu bir hafta sonu yaşattı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Okula Merhaba Şenliği', çocukları yeni eğitim-öğretim yılına eğlence ve enerji dolu bir başlangıçla uğurladı.

Çamlık Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Üç gün süren etkinlikler kapsamında minikler; bando gösterileri, eğlenceli bilim uygulamaları, karikatür ve yüz boyama atölyeleri, canlı DJ performansları, balon süslemeleri, şişme oyun grupları, ayak topu, eğlence treni, maskot gösterileri ve palyaço etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi.

Çeşitli ikramların da yer aldığı organizasyon, ailelerin de çocuklarıyla birlikte huzurlu ve eğlenceli vakit geçirebileceği renkli bir buluşma noktası oldu.



SANAT, BİLİM VE EĞLENCE ÇOCUKLARLA BULUŞTU



Şenlik kapsamında çocuk edebiyatı ve mizah alanlarında eserler veren yazar ve gülmece sanatçısı Savaş Ünlü, imza etkinliğinde çocuklarla buluşurken; tanınmış portre karikatüristlerinden Ali Şur da 'Portre Karikatür' atölyesiyle etkinliğe renk kattı.

Denizli Bilim Merkezi ile gerçekleştirilen 'Eğlenceli Bilim Uygulamaları' (STEM, Mikroskop, Bee-Bot) çocuklara bilim dünyasının kapılarını aralarken, coşku dolu şenliğin finali, 90's Nova Days Konseri ile yapıldı.

Geçmişin unutulmaz 90'lar Türkçe pop şarkılarının seslendirildiği konserde katılımcılar nostaljik ve eğlenceli anlar yaşayarak müziğin tadını çıkardı.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU ÇOCUKLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU



Şenlik alanını gezerek hemşehrileriyle ve miniklerle bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çocukların neşesine ve heyecanına ortak olup oyunlarına katıldı.

Ailelerle de sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, taleplerini samimiyetle dinledi. Atölye çalışmaları ve stantları ziyaret ederek çocukların heyecanını paylaşan Başkan Çavuşoğlu, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.