Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma ağı içinde önemli yer tutan havalimanı taşımacılığı, 2024 yılı başından bu yana 1 milyon 229 bin 155yolcunun güvenli ve konforlu şekilde ulaşımını sağladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yönelik dört ana güzergâhta güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşımsağlamaya devam ediyor.

Havalimanı taşımacılığı kapsamında 2024 yılı başından 2025 Eylül ayına kadar 1 milyon 229 bin 155 yolcuya hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, 33 modern araçla vatandaşlara güvenli ulaşım imkânı sunuyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların ve turistlerin güvenli ve konforlu şekilde havalimanlarına ulaşabilmesi için modern araç filosu ve düzenli seferlerle hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Aras, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'yı her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiğini belirterek, 'Muğla'mızın turizm potansiyeli her geçen yıl artıyor. Bu nedenle hem yerli hem de yabancı misafirlerimizin havalimanlarına güvenli ve rahat bir şekilde ulaşmaları için ulaşım hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Modern araç filomuz ve düzenli seferlerimizle yolcularımızın konforunu ön planda tutuyoruz. Havalimanı taşımacılığı Muğla'nın turizm ve ekonomik değerine katkı sağlayan önemli bir hizmettir' dedi.