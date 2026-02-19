İstanbul'da Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ramazan ayıyla birlikte gelenek haline gelen 'davullu vosvosların' yeniden sokaklarda olduğunu duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Esenler Belediyesi tarafından yapılan paylaşıma göre, Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen 'davullu vosvoslar' bu yıl da Esenler sokaklarında sahur heyecanına eşlik ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, artık geleneksel hale gelen etkinliğin Ramazan'ın manevi atmosferini mahallelere taşıdığını belirtti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, klasik vosvos araçlar davul eşliğinde sahur vaktinde sokakları dolaşarak vatandaşlara nostaljik anlar yaşatıyor.

https://twitter.com/tevfikgoksu/status/2024304513499238645