Kaymaklı İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencileri Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Minik misafirlerini makamında konuk eden Belediye Başkanı Rasim Arı, ilkokul 2. Sınıf öğrencilerinin yönelttiği sorulara cevap vererek çeşitli hediyeler verdi.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyecilik faaliyetleri ve belediye başkanının görevleri hakkında minik misafirlerin merak ettiği soruları içtenlikle yanıtladı. Öğrenciler, belediyenin hangi alanlarda hizmet verdiği, alınan kararların nasıl hayata geçirildiği ve yerel yönetimlerin vatandaşlara sunduğu çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Belediyenin vatandaşlarına hizmet etmekle görevli bir yer olduğunu ifade eden Başkan Arı, çocuklara eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Rasim Arı, öğrencilerin gösterdiği ilginin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, ziyaretleri dolayısıyla Kaymaklılı öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi birimlerini yakından tanıyan minikler, başkanlık makamında hatıra fotoğrafı çektirdi.