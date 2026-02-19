Nevşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını 11 pare top atışı ile karşıladı.

NEVŞEHİR (İGFA)- 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı Kahveci Dağı Mesire alanında oluşturulan platformdan gerçekleştirilen 11 pare top atışı, Nevşehirli vatandaşların gönül dünyalarına hitap etti. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerini vatandaşlara bildirmek amacıyla top atışı uygulamasına devam edecek. İftar ve sahur vakitlerinde Kahveci Dağı mesire alanından top atışı yapılacak.

İtfaiye ekipleri ile birlikte Kahveci Dağı Mesire alanında top atışını gerçekleştiren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını diledi ve mübarek ramazan ayının hayır, bereket ve güzellikler getirmesini temenni etti.