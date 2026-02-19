Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini Gebze Kent Meydanı'nda düzenleyeceği etkinliklerle yaşatacak. Gebze'deki Ramazan ayı etkinliklerinin başlangıcı 'Fener Alayı Yürüyüşü' ile start aldı. Binlerce Gebzeli vatandaşın katıldığı Fener Alayı, heyecanlı ve coşkulu anlara sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Eskiçarşı'dan başlayan ve Kent Meydanı'nda son bulan yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, birim müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 11 ayın sultanı Ramazan'ın manevi iklimi hep birlikte yaşandı.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTU

Ramazan ayının başlangıcında gerçekleştirilen anlamlı etkinlikte eğlenceli anlar yaşanırken, Ramazan sevinci de hep birlikte paylaşıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşe vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile katıldı. Etkinlik hem görsel şölen sundu hem de Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. Işıklarla aydınlanan Gebze Kent Meydanı çocukların neşesiyle adeta bayram havasına büründü.

Yürüyüşün ardından Ramazan etkinlik çadırında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, 'Burada Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu akşam çok güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Gebze'de yapılan fener alayı ile bir farkındalık yaşatmak istedik. Etkinliğe çocukların ve kadınların ilgi göstermesi bizi mutlu etti. inşallah burada Ramazan boyunca çok güzel etkinlikler yaparak bu mübarek ayı dolu dolu geçirmiş olacağız' dedi.

'BOYKOT ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN'

Konuşmaların ardından 'Sertaç Abi' ismiyle YouTube'da eğitici ve açıklayıcı oyun video içerikleri sunan Sertaç Güngör, çocuklarla buluştu. Çocuklara Ramazan ayının manevi ruhunu anlatan Sertaç Abi, çocuklardan Ramazan ayı boyunca boykot ürünlerden uzak durmaları gerektiğini vurguladı. Boykot yiyecekler, boykot sanal oyunlar ve boykot giyeceklerden uzak durmaları gerektiğini ifade eden Güngör, çocuklardan sanal oruç tutmaları sözünü aldı.