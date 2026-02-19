Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Kartepe Kent Meydanı Camii, ibadete açıldı. Başkan Büyükakın ve binlerce Kartepeli, aynı safta ilk teravih namazını kılmanın ve Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ibadethanelere katkı sunmasının yanı sıra inşaat çalışmalarına da destek veriyor. Büyükşehir'in desteği ile inşa edilen ve Kartepe'nin en büyük camisi olan Kent Meydanı Camii, Ramazan ayına hazır hale getirilerek ilk teravih namazı ile ibadete açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve binlerce Kartepeli, aynı safta ilk teravih namazını kılarken, Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Büyükakın, namaz çıkışı cemaatle sohbet etti. Kartepeliler, ilçeye güzel bir cami kazandırdığı için Büyükakın'a teşekkür etti.

MODERN MİMARİYE SAHİP BİR CAMİ

Kartepe Kent Meydanı Camii, 30 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. Toplam 5 bin 250 metrekarelik inşaat alanına sahip yapı, çağdaş mimari çizgileriyle öne çıkıyor. Aynı anda yaklaşık 3 bin kişinin ibadet edebileceği cami, çok amaçlı bir proje olarak tasarlandı. 2 bin 265 metrekarelik ibadet alanına sahip caminin bodrum katı 1.814 metrekare büyüklüğünde planlandı. Bu bölümde çok amaçlı salon, kütüphane, 6 derslik ve 2 öğretmen odası yer alıyor. Ayrıca kız ve erkek çocuklar için ayrı şadırvan ve tuvalet alanları da projeye dahil edildi. Zemin katta ana ibadet alanı ile son cemaat bölümü yer alıyor. 967 metrekarelik mahfil katında ise ek ibadet alanı bulunuyor.