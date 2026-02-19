Bursa Ulu Cami'de Ramazan'a tatlı başlangıç
Bursa Ulu Cami'de Ramazan'a tatlı başlangıç
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ramazan ayının ilk sahurunda Diyarbakır Yolu Uygulama Noktası'nda görev yapan emniyet personelini ziyaret ederek sahur bereketini güvenlik güçleriyle paylaştı.

ELAZIĞ (İGFA) Elazığ Valiliği tarafından yapılan paylaşıma göre, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu Ramazan ayının ilk sahurunda Diyarbakır Yolu Uygulama Noktası'nda görev başında bulunan emniyet personelini ziyaret etti.

Görevleri başında vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan polislerle bir araya gelen Vali Hatipoğlu, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti. Sahur vaktinde güvenlik güçleriyle sohbet eden Hatipoğlu, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

