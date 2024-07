LÖSEV, Bursa'da Mutlu Et paketleriyle kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri desteğinde bulunmaya devam ediyor. İnegöl'ün ardından Bursa'daki Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen et dağıtımında yüzlerce aileye Mutlu Et paketleri sunulduBURSA (İGFA) - LÖSEV Bursa ofisi, Mutlu Et paketlerini Balıkesir ve Yalova'da da ailelere ulaştırmaya devam edecek.



LÖSEV kanser ile mücadele eden ailelerini 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleri ile destekliyor. Mutlu Et Projesi kapsamında bu yıl da on binlerce aileye et yardımı yapılacak.

Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. LÖSEV Et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Hastalar vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden, hijyenik koşullarda, kaliteli et ve et ürünlerine ulaşıyor.

81 ilde yaptığı dağıtımları aralıksız süren LÖSEV, Bursa’da da Et ve et ürünleri yardımında kayıtlı hasta ve ailelere et ve et ürünlerini sundu.

Siz de kanser hastalığının maddi girdabındaysanız www.losev.org.tr adresinden ya da 0312 447 06 60 arayarak LÖSEV ’e ulaşabilir ve tüm imkânlardan faydalanabilir, LÖSEV’in mücadelesine gönüllü ve bağışçı olabilirsiniz.