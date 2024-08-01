Türkiye’nin ilk taşra belediyelerinden biri olan Mustafakemalpaşa Belediyesi, kuruluşunun 143. Yılını törenle kutladı. BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin kuruluşunun 143. yılı, Cumhurluk Alanında kutlandı. Törene; Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve belediye personeli katılım sağladı.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin 143. yıl dönümünde bu ilçeye hizmet etmekten onur duyduğunu belirtti. "Belediyemiz, kurulduğu günden bu yana halkımızın refahı için var gücüyle çalışmış ve şehrimizin daha güzel, daha yaşanabilir bir yer olması için sürekli çaba göstermiştir" diyen Başkan Erdem, "Gerek bakanlık dönemim, gerekse şu anki görev sürem boyunca, Mustafakemalpaşa Belediyesi tarihine damga vuran hizmetleri hep birlikte ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Belediyemizin 143. yılını kutlarken, Mustafakemalpaşa’nın tarihine dokunarak ilçemize güzellikler getirmeye ve hep birlikte nice başarılara imza atacağımıza olan güvenimiz tam. Mustafakemalpaşa Belediyemizin 143. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; birlik ve beraberlik içinde, sevgi ve saygıyla bu şehri daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Daha sonra esnaf ziyareti yaparak vatandaşlara karanfil dağıtan Belediye Başkanı Şükrü Erdem, "Hizmetlerle geçen nice yıllara" dedi.

