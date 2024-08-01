Nevşehir Belediyesi tarafından Kahveci Dağı’nda oluşturulacak olan rekreasyon alanı için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sabah erken saatlerde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Kahveci Dağı’nda sürdürülen rekreasyon alanı çalışmalarını inceledi. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Hasan İler ve Veli Kırşehirli ile birlikte gittiği çalışma alanında görev yapan belediye personellerine kolaylıklar dileyen Arı, projenin son durumu hakkında Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldı.

Bir süre, alanda yapılacak olan yürüyüş yolları için gerçekleştirilen beton atma çalışmalarını izleyerek ilk beton için kumandayı kullanan Arı, içerisinde kafe ve restoran, çocuklar için oyun alanları, yürüyüş yolları, bungalov evler, barbekü alanları, Kayaşehir manzaralı seyir terası ve gözlem kulesinin bulunduğu projenin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını açıkladı.

Arı, “Nevşehir’i bölgesinin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kayaşehir ile birlikte şehre yeni bir cazibe merkezi daha kazandırmak için kolları sıvadık. Uzun süredir atıl bir vaziyette kalan Kahveci Dağı’nda gerçekten çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Buranın içerisinde barbekü alanları, 109 araçlık otopark, gölet, yürüyüş yolları, çocuklar için oyun alanları, kafe ve restoran olacak. Burası tam bir cazibe merkezine dönüşecek. Ekiplerimiz burada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor ve bittiği andan itibaren gerçekten şehirde her bir vatandaşımızın nefes alabileceği, aileleri ile vakit geçirebilecekleri, rahat ve huzurlu bir ortam olacak. Ayrıca, burada ikinci aşamada bir de seyir terası yapacağız. Gerçekten burası çok özel bir nokta ve şehre ayrı bir hava katacak.” dedi.