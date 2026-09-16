İncesu Dragon Festivali'nde dereceye giren Kayseri Talas Belediyesi Boat Takımı, Başkan Yalçın'ı ziyaret etti.

KAYSERİ (İGFA) - İncesu Belediyesi düzenlenen Dragon Festivali Boat Yarışlarında dereceye girerek önemli bir başarıya imza atan Kayseri Talas Belediyesi Boat Takımı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleşen başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin de katıldığı buluşmada Başkan Yalçın, başarılı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

'BİZLERİ GURURLANDIRDILAR'

Talas Belediyesi Boat Takımını elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Başkan Mustafa Yalçın, sporcuların ortaya koyduğu performansın kendilerini gururlandırdığını belirterek, 'İncesu Dragon Festivali Boat Yarışları'nda dereceye girerek bizleri gururlandıran Talas Belediyesi Boat Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.' dedi.

Sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin farklı spor branşlarında faaliyet gösteren ekiplerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Başkan Yalçın'ın kabulünde, dereceye giren boat takımının başarısı değerlendirilirken, sporcular da kendilerine verilen destek dolayısıyla Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Ziyaret, Başkan Yalçın'a takdim edilen formayla birlikte çektirilen toplu fotoğraf ile sona erdi.