Prestijli Spor ve Yaşam Tarzı etkinliği, uluslararası rekabeti bir araya getirdi.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORİDA (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (United States Polo Association - USPA) resmi spor markası U.S. Polo Assn.®, 30 Ağustos - 13 Eylül tarihleri arasında Connecticut, Greenwich'teki ünlü Greenwich Polo Club'da düzenlenen Audi'nin Sunduğu 2026 East Coast Open'ın sona ermesini kutladı. New York City'nin hemen dışında yer alan ve polo sporunun önde gelen destinasyonlarından biri olan Greenwich Polo Club'da gerçekleştirilen tarihi şampiyona, yaz sezonunda Doğu Yakası'nda düzenlenen tek yüksek handikaplı polo turnuvası olarak, polo sporunun seçkin uluslararası rekabetini bir kez daha bir araya getirdi.

2026 sezonu aynı zamanda önemli bir dönüm noktasına sahne oldu. U.S. Polo Assn., ilk kez Greenwich Polo Club'ın Resmi Giyim Markası Sponsoru olarak yer aldı. Yeni ortaklık, dünyanın en tanınmış spor markalarından birini polo sporunun en ikonik mekanlarından biriyle buluştururken, markanın sporu ve polo topluluklarını destekleme konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdi.

East Coast Open, ilk kez 1978 yılında Massachusetts, Hamilton'daki Myopia Polo Club'da düzenlendi ve 2005 yılında Greenwich Polo Club'a taşındı. Günümüzde 20-goal seviyesindeki şampiyona, polo sporunun en prestijli yaz turnuvalarından biri ve oyunun en üst seviyelerinde mücadele eden oyuncular açısından kariyer belirleyici bir unvan olarak kabul ediliyor.

AUDİ SPONSORLUĞUNDA DÜZENLENEN EAST COAST OPEN | KISA BİLGİLER

Turnuva: Audi'nin Sponsorluğunda East Coast Open

Tarihler: 30 Ağustos - 13 Eylül 2026

Yer: Greenwich Polo Club, Greenwich, Connecticut

Önemi: Yaz sezonunda Doğu Yakası'nda düzenlenen tek yüksek handikaplı polo turnuvası

U.S. Polo Assn.'ın Rolü: Greenwich Polo Club'ın Resmi Giyim Markası Sponsoru

Ortaklıkta Dönüm Noktası: U.S. Polo Assn. ile Greenwich Polo Club arasındaki ilk ortaklık

ŞAMPİYONA FİNALİ:

IGEA: Adam Lipson (0-Goal), Joaquin Panelo (6-Goal), Raul 'Gringo' Colombres (7-Goal), Cristian 'Magoo' Laprida (7-Goal)

FlyHouse: Max Gundlach (1-Goal), Nicolas Diaz Alberdi (5-Goal), Felipe Miquens (6-Goal), Francisco Elizalde (8-Goal)

Şampiyon: IGEA

Final Skoru: IGEA 10 - 9 FlyHouse

En Değerli Oyuncu: Cristian 'Magoo' Laprida (IGEA)

En İyi Arjantin Polo Atı: Acer Comandada, Francisco Elizalde (FlyHouse) tarafından oynatıldı

En İyi Polo Atı: Taita Nikita, Raul 'Gringo' Colombres (IGEA) tarafından oynatıldı

Bağıştan Yararlanan Kuruluşlar: Rising Starr Horse Rescue ve Old Friends Equine Rescue

Maçın Önemli Anları: IGEA, heyecan dolu finalde FlyHouse'u 10-9 mağlup etti. Raul 'Gringo' Colombres, şampiyonluk unvanını getiren altın golü kaydetti. Küresel polo sahnesinde son derece başarılı bir oyuncu olan Colombres, polo sporunun önde gelen yüksek handikaplı yaz turnuvalarından birinde IGEA'nın zafere ulaşmasında önemli rol oynadı.

Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği Başkanı Tim Kelly, 'East Coast Open, olağanüstü oyuncuları, seçkin atları ve polo sporuna tutkuyla bağlı bir topluluğu bir araya getiren, Amerikan polosunun en prestijli şampiyonalarından biridir. Greenwich Polo Club uzun zamandır sporumuz için önemli bir merkez konumunda ve U.S. Polo Assn.'ın bu yeni ortaklık aracılığıyla verdiği destek, polo sporunun geleneklerini ve geleceğini kutlarken hem oyuncular hem de taraftarlar için deneyimi daha üst bir seviyeye taşıyor' dedi.

Turnuva boyunca U.S. Polo Assn., sahada gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle misafir deneyimini zenginleştirdi. Bunlar arasında, Amerika'nın 250. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırlanan kırmızı, beyaz ve mavi renklerdeki özel markalı hatıra şapkalarının dağıtıldığı devre arası divot stomp etkinliği de yer aldı.

Taraftarlar ayrıca final sırasında belirli noktalarda sunulan, markanın imza kokteyli The Divot Stomp™'un tadını çıkardı. U.S. Polo Assn. buna ek olarak küresel kampanyası The Polo Shirt: An Icon Born From The Game™ (Polo Tişörtü: Oyundan Doğan Bir İkon™) unsurlarını da etkinliğe dahil ederek, polo sporu ile dünya genelinde nesillere ilham veren ikonik polo tişörtü arasındaki özgün bağı bir kez daha vurguladı.

Final ödül töreninin bir parçası olarak U.S. Polo Assn., turnuvanın finalistleri adına Rising Starr Horse Rescue ve Old Friends Equine Rescue kuruluşlarına bağışta bulundu. Bu bağışlar, markanın polo sporunun sürdürülebilirliğine katkıda bulunan polo atlarına, at sağlığı kuruluşlarına ve polo oyuncusu topluluklarına yönelik devam eden desteğini yansıtıyor.

Greenwich Polo Club Kurucusu ve Polo Hall of Fame üyesi Peter M. Brant, 'Greenwich Polo Club uzun zamandır sporumuzun en iyilerini sergilemeye kendini adamıştır ve bu sezon U.S. Polo Assn. ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık yeni bir enerji ve katılım düzeyi ortaya çıkardı. Markanın polo sporuyla olan özgün bağı ve sporu destekleme konusundaki kararlılığı, U.S. Polo Assn.'ı bu tarihi şampiyona için doğal bir ortak haline getiriyor' dedi.

East Coast Open, her yaz dünyanın önde gelen uluslararası yeteneklerini ve tutkulu taraftarları Greenwich'e çekerek Kuzey Amerika'daki yüksek handikaplı turnuvaların en önemli sahnelerinden biri olmayı sürdürüyor. U.S. Polo Assn.; turnuvaya, Greenwich Polo Club'a ve daha geniş polo topluluğuna verdiği destek aracılığıyla, sporun mirasını, yaşam tarzını ve geleceğini kutlayan anlamlı deneyimler yaratırken polo sporunun gelişimini desteklemeye devam ediyor.

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten USPA Global'in Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, 'East Coast Open, poloyu böylesine benzersiz bir spor haline getiren zengin tarihi, rekabetçi mükemmelliği ve köklü gelenekleri temsil ediyor. U.S. Polo Assn.'ın Greenwich Polo Club ile ortaklığının ilk yılı, dünyanın en prestijli yüksek handikaplı yaz şampiyonalarından birini desteklerken küresel spor markamızın daha fazla spor tutkunu ve tüketiciyi polo oyunuyla buluşturması için muazzam bir fırsat sundu' dedi.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (United States Polo Association - USPA) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel büyüklüğü, dünya genelinde 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazası ve binlerce ek dağıtım noktasıyla U.S. Polo Assn., dünya genelinde 190'dan fazla ülkede erkekler, kadınlar ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünleri sunmaktadır.

U.S. Polo Assn.'ın küresel Polo Shirt kampanyası An Icon Born from the Game (Oyundan Doğan Bir İkon), ikonik polo tişörtünün özgün spor kökenlerine ve dünyanın en kalıcı stil vazgeçilmezlerinden biri haline gelişine güçlü bir saygı duruşu niteliğindedir.

Küresel spor markası, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen polo turnuvası olan ve her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki önemli polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport, Hindistan'da Star Sports ve Orta Doğu'da BeIN Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar sayesinde U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen polo şampiyonalarından bazıları artık yayınlanıyor ve bu heyecan verici spor ilk kez dünya genelinde milyonlarca spor tutkununa ulaşıyor.

U.S. Polo Assn. kısa süre önce USA Today'in En Güvenilir Markalarından biri seçildi ve License Global'e göre 2026 yılında NFL, PGA Tour ve Formula 1'i geride bırakarak dünyanın bir numaralı spor lisansörü oldu. Spordan ilham alan marka, küresel büyümesi ve spor içerikleriyle uluslararası alanda takdir görüyor.

Küresel bir marka olarak elde ettiği büyük başarı sayesinde U.S. Polo Assn.; Fortune, Forbes, Modern Retail, WWD ve GQ gibi yayınların yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya genelindeki birçok önemli medya kuruluşunda yer aldı.

Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edip, @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'ı yönetmektedir. USPA Global ayrıca polo sporu içeriklerinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir.

Daha fazla bilgi için globalpolo.com adresini ziyaret edip, YouTube'daki Global Polo kanalını ziyaret edebilirsiniz.

KAYNAK: USPA Global