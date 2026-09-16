İzmir'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda Ikonium Cimnastik Spor Kulübü sporcusu Liva Nur Yalçın, Büyük Kadınlar Kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

İZMİR (İGFA) - Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, 11-13 Eylül 2026 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirildi. 13 kulüpten 63 sporcunun katıldığı şampiyonada Ikonium Cimnastik Spor Kulübü adına mücadele eden Liva Nur Yalçın, Büyük Kadınlar Kategorisinde gösterdiği başarılı performansla Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Konya'nın cimnastik branşındaki önemli başarılarından birine imza atan Yalçın, elde ettiği dereceyle uluslararası organizasyonlarda da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

İKİ KONYA SPORCUSU DÜNYA KUPASI VE DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDECEK

Ikonium Cimnastik Spor Kulübü sporcuları Hüseyin Engin Yontucu ve Liva Nur Yalçın, önümüzdeki dönemde iki önemli uluslararası organizasyonda Türkiye adına mücadele edecek. Başarılı sporcular, 17-18 Ekim tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na, hemen ardından ise 5-8 Kasım tarihlerinde Çin'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılacak. Ikonium Cimnastik Spor Kulübü Başkanı Ali Bağardı, başarılı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, kulüp olarak Konya'nın cimmastik branşında daha fazla söz sahibi olması için gençlere yatırıl yapmaya devam edeceklerini söyledi.