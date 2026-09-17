Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Bursaspor'a yeni bir sponsorluk desteği müjdesi verdi. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursaspor'a sağladığı desteklerden dolayı Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi iştirakleri BESAŞ ve BURFAŞ B KAFE maharetiyle Bursaspor'a verilecek yeni sponsorluk desteği ve kulübün hem sportif hem de ekonomik olarak ilerlemesine güç katacak yeni projeler görüşüldü.

FORMADA BESAŞ, ŞORTTA BURFAŞ B KAFE

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, yeni sponsorluk desteği kapsamında belediye iştiraklerinden BESAŞ'ın logosunun Bursaspor formasının sağ omuzunda, bir diğer iştirak BURFAŞ B KAFE'nin logosunun ise Bursaspor şortunda yer alacağını duyurdu.

'HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Bursaspor'u şehrin en büyük değerlerinden biri olarak nitelendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, yeni sponsorluk anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek 'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Bursaspor'umuza desteklerimiz her zaman devam edecek. Bursaspor'umuzu biz hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bursaspor'umuzun her zaman yanında olacağız' ifadelerini kullandı.

'EL BİRLİĞİYLE SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ'

Bursaspor'un sahadaki mücadelesi ve taraftarıyla ülke sathında ilgi ve destek gördüğünü belirten Başkan Vekili Şahin Biba, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Bursaspor'un etrafında kenetlenmeye vurgu yaparak 'Yakalanan senkronize çalışmayı ve bu güzel havayı da hiçbir zaman bozmayacak şekilde başkanımızla, yönetimiyle, taraftarıyla hep birlikte Bursaspor'umuzu inşallah Süper Lig'e çıkarmak için el birliğiyle çalışacağız' dedi.

ÇELİK'TEN BİBA'YA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 'Öncelikle bu bizim için çok kıymetli. Ligin 6. Haftası geçtikten sonra sağ olsun başkanımıza bu talebimizi iletmiştik. Kendisi de boş kalan hem şort noktamızda hem de kolumuzun bir tarafında Büyükşehir Belediye'mizin bu iki değerli kurumunu reklam olarak yönlendirdi. Kendisine teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'FARKLI ÇALIŞMALARI DA GÖRÜŞÜYORUZ'

Bursaspor'u şehrin en önemli markalarından biri olarak nitelendiren Başkan Enes Çelik, 'Başkanımızın bundan önce de sağ olsun Bursaspor'umuza birçok konuda destekleri oldu. Yine burada da BESAŞ ve BURFAŞ B KAFE noktasındaki desteklerine teşekkür ediyorum. Farklı çalışmalar da var, Şahin Başkanımızla görüşüyoruz. Bu destekleri de inşallah Bursaspor'umuza kendileri yapacaklar. Ben takımım ve kulübüm adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hem bu destekleri için hem de bundan sonra verecekleri destekleri için' ifadelerini kullandı.