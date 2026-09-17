Tofaş Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde 18-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda heyecan 18 Eylül Cuma günü itibariyle başlıyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı geleneksel Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası 18-19 Eylül 2026 tarihlerinde Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda basketbol şölenine sahne olacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 26.'si gerçekleştirilecek turnuvaya ev sahibi TOFAŞ'ın yanı sıra Trabzonspor Basketbol, Galatasaray MCT Technic ve Bursaspor Basketbol katılacak.

Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçları öncesi son prova niteliğini bu önemli organizasyonun bilet satışları Biletix.com'dan online olarak gerçekleştirilirken, gişe bilet satışı ise turnuva boyunca saat 11.00'den itibaren Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinde olacak. İl Güvenlik Kurulu kararı gereği turnuvadaki tüm karşılaşmalar için ayrı ayrı, maçlık bilet satışı yapılacak.

Ayrıca 18-19 Eylül tarihlerinde (11.00-20.00 saatleri arasında) bilet gişesinden; 2026-2027 sezonu fiziki kombine satışları da gerçekleştirilecek olup, yeni sezon kombineleri turnuvadaki tüm maçlarda geçerli olacak.

26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda tüm maçlar TOFAŞ Spor Kulübü YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.