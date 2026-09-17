Mudanya, 19-20 Eylül tarihlerinde Türkiye Triatlon Kupası Finali'ne ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin dört bir yanından profesyonel ve amatör sporcuların katılacağı yarışlar dolayısıyla yarış güzergahında geçici trafik düzenlemesi yapılacak.

BURSA (İGFA) - Mudanya Mütareke Evi çevresinde başlayacak yarışlar, 19 Eylül Cumartesi günü saat 08.15'te genç erkeklerle başlayacak.

Saat 09.40'ta genç kadınlar, 09.45'te ise paratriatlon sporcuları start alacak. Öğleden sonra saat 13.00'te yıldız erkekler, 14.00'te yıldız kadınlar, 15.15'te M3 erkekler ve 16.15'te M3 kadınlar yarışacak.

20 Eylül Pazar günü elit erkekler saat 08.00'de, elit kadınlar ise 08.10'da parkura çıkacak. Elitler ödül töreni saat 10.30'da yapılacak. Yaş grubu yarışları erkeklerde saat 11.00'de, kadınlarda 11.10'da başlayacak. Organizasyon, saat 13.45'teki yaş grupları ödül töreniyle tamamlanacak.

TRAFİĞE YARIŞ DÜZENLEMESİ

Türkiye Kupası Finali nedeniyle yarış güzergahında geçici trafik düzenlemesi yapılacak. Halitpaşa Caddesi, 12 Eylül Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, İstasyon Caddesi'nin Pazar Yeri önündeki bölümü ve Bursa Asfaltı Caddesi'nin Özdilek ışıklarından Mudanya yönüne geliş şeridi, iki ayrı zaman diliminde araç trafiğine kapatılacak. İlk uygulama 18 Eylül Cuma saat 23.30'dan 19 Eylül Cumartesi saat 19.30'a, ikinci uygulama ise 19 Eylül Cumartesi saat 23.30'dan 20 Eylül Pazar saat 16.00'ya kadar sürecek.

Yarış saatlerinde Mudanya'ya ulaşım, Bursa Asfaltı Caddesi üzerinden Sanayi Caddesi, Deniz Caddesi ve Şehit Hakan Tamaç Caddesi güzergahları kullanılarak sağlanacak.

Yarışların yapılacağı hafta sonunda, Dolgu Alanı Pazar Yeri'nde cumartesi günleri açılan Kadın Emeği Pazarı ile pazar günleri açılan Giyim Pazarı kurulmayacak.