Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Pazar Yeri’nde kurulan köy pazarını ziyaret ederek üreticilerle ve vatandaşla bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Meyve ve sebzenin en tazesini üreticinin tarlasından vatandaşın sofrasıyla buluşturan köy pazarının, İldem, Keykubat ve Tacettinveli Mahallesi olmak üzere Melikgazi’de üç yerde kurulduğunu belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç.Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşları doğallıkla buluşmaya davet ederek şunları söyledi:

“Melikgazi’mizde İldem, Keykubat ve Tacettinveli Mahallesi olmak üzere üç yerde köy pazarı açıyoruz. İldem Köy Pazarımız Salı, Çarşamba, Perşembe günleri; Keykubat Köy Pazarımız Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri; Tacettinveli Köy Pazarımız ise Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuruluyor. Kayseri civarındaki tüm çiftçilerimiz üretmiş oldukları domates, patates, soğan, elma, armut ve diğer meyve sebzeleri burada pazarlıyorlar. Ucuz, kaliteli, organik ürünler için kendilerine teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hem köy pazarlarımıza hem de meyve-sebze pazarlarımıza bekliyoruz. Cenab-ı Allah ağız tadıyla alacağınız ürünleri yemeyi nasip etsin.”

Esnafa önlük, ceket, kalem, fiyat etiketi hediye eden Başkan Palancıoğlu, vatandaşla sohbet edip hasbihal etti.