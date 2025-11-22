Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ödemeleri 1 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan 2025 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksitini belediye veznesinde ödedi.

KAYSERİ (İGFA) - Vergisini ödemek için belediyeye gelen vatandaşlara da teşekkür ederek onlarla sohbet eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyemizin veznesinde vergi ödevini yerine getiren vatandaşlarımızla bir araya geldik, kendilerine bu duyarlı davranışları için teşekkür ettik. Vergi her vatandaşımızın ödevidir. Vatandaşlarımızın cezai duruma düşmemesi için ödemelerini son güne bırakmadan gerçekleştirmelerini önemle hatırlatıyoruz. Ödemelerde sıkıntı yaşanmaması için veznelerimiz hafta sonu açık olacak ve saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek. Hafta içi de 08.30'dan akşam 19.00'a kadar hizmet vereceğiz.

Ayrıca öğle arası da veznelerimiz açık. Birçok kolaylık sağlıyoruz. Emlak vergilerinizi ister internet üzerinden online isterseniz de şahsen belediyemize gelerek yapabilirsiniz. Ödemeler için bazı bankaların kredi kartına taksit imkanı da bulunuyor. Ayrıca vatandaşlarımıza başka bir kolaylık olması içinde İldem'de Pazar yerinin yanındaki sosyal tesisimize de bir vezne açtık. Orası da hafta sonu hizmet verecek. Emlak vergisi önemli. Ben bu görevini yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vergiler belediye bütçemize katkı sağladığı için de koştur koştur hizmet yapıyoruz.' dedi.