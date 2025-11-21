Türkiye'nin önde gelen armatör gruplarından Negmar, filosunu dünya devi Maersk'ten satın aldığı iki adet 2 bin 500 TEU kapasiteli konteyner gemisiyle güçlendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin köklü armatör ve lojistik gruplarından Negmar Denizcilik, filosunu güçlendirme stratejisi kapsamında önemli bir adım atarak sektörün lider kuruluşlarından Maersk'ten iki adet 2 bin 500 TEU kapasiteli konteyner gemisi satın aldı.

Bu yatırım, şirketin küresel denizcilik trendlerini yakından takip eden, istikrarlı ve uzun vadeli büyüme yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Negmar'ın filosuna katılan yeni gemiler, şirketin operasyonel verimliliğini artırmayı ve müşterilerine sunduğu hizmet çeşitliliğini genişletmeyi hedefliyor. Satın almanın, konteyner taşımacılığı pazarında Negmar'ın rekabetçiliğini daha da güçlendirmesi öngörülürken, şirket bu adımı piyasa dinamiklerini gözeten kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi doğrultusunda attığını vurguluyor.