Dil bilimci, yazar ve çevirmen Mustafa Aydoğan ile gazeteci Ali Abbas Yılmaz'ın gerçekleştirdiği kapsamlı söyleşilerden oluşan 'Mustafa Aydoğan'la Dile Dair' adlı kitap, Red Yayınevi tarafından yayımlandı. Eser, daha önce Lîs Yayınevi'nden çıkan 'Mustafa Aydoğan'la Söze Dair' kitabının devamı niteliğindeki bir nehir söyleşi olarak okurla buluştu.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Dili yalnızca bir iletişim aracı değil, insanlığın tarihsel hafızası ve kültürel mirası olarak ele alan kitap; dil bilimi, ana dili, çeviri, dil ölümü, tehlike altındaki diller, yapay zekânın dillere etkisi ve Kürtçenin bugünü ile geleceği üzerine derinlemesine değerlendirmeler sunuyor. Eserde, 'Bir dil neden ve nasıl ölür?', 'Bir dil yeniden canlandırılabilir mi?' ve 'Küreselleşme ile yapay zekâ küçük dilleri nasıl etkiliyor?' gibi güncel sorulara bilimsel verilerle yanıt aranıyor. Ayrıca dil politikaları, çevirinin dil gelişimindeki rolü ve ana diline mesafeli yazarlar gibi konular da ayrıntılı şekilde tartışılıyor.

Daha önce çeşitli mecralarda yayımlanan söyleşilerin konu bütünlüğü gözetilerek yeniden düzenlendiği kitap; araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler ve dil bilincine sahip okurlar için bir başvuru kaynağı özelliği taşıyor.

Gazeteci Ali Abbas Yılmaz kitabın önsözünde, her dilin insanlığın ortak kültürel mirasının bir parçası olduğunu belirterek farklı dilleri koruma çabalarının değerini vurguluyor. Mustafa Aydoğan ise dil çeşitliliğini korumanın tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek uluslararası örnekler ve güncel tartışmalar eşliğinde çok yönlü analizler sunuyor.

Akademik derinliği ve anlaşılır üslubuyla öne çıkan 'Mustafa Aydoğan'la Dile Dair', dil ve kültür üzerine düşünen tüm okurlar için raflarda yerini aldı.