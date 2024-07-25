Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongre'deki konuşması sırasında misafirleri arasında yer alıyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çarşamba günü yaptığı konuşmada kongredeki Demokratların yaklaşık yarısının konuşmasını boykot etmesi nedeniyle birçok koltuk boş olsa da, teknoloji milyarderi Elon Musk toplantıya katıldı.

Gazetecilere konuşan Musk, Netanyahu'nun Kongre konuşmasına kişisel konuğu olarak katıldığını söyledi. CNN'e göre X'in (eski adıyla Twitter) sahibi, Senato galerisinde kurtarılan İsrailli rehinelerin arasında ve başbakanın eşinin arkasında oturuyordu.

Musk ve Netanyahu, savaştan önce de dahil olmak üzere geçtiğimiz yıl boyunca birçok kez yapay zeka ve antisemitizmi tartıştılar. Daha yakın zamanlarda, Kasım ayında İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında Musk, Netanyahu ile birlikte bir kibutz'u gezdi.

Bu, Musk'un kendi platformunda antisemitizmi artırmaya devam etmesi, hatta Yahudi halkının "beyazlara karşı şeytani nefreti" körüklediği iddialarını açıkça kabul etmesiyle ortaya çıktı.