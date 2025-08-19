Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, 21-23 Ağustos 2025 tarihleri arasında, “Terörsüz Türkiye” vizyonuna katkı sunmak ve doğu illerimizin ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla Van ve Bitlis illerine yönelik bir işadamları heyeti ziyareti gerçekleştirecektir.İZMİR (İGFA) - MÜSİAD İzmir Şubesi'nin düzenlediği Program kapsamında; iş dünyası ve STK temsilcileri ile temaslar kurularak, yatırım potansiyelleri yerinde değerlendirilecek, bölgedeki iş insanlarıyla birebir görüşmeler yapılarak ve sürdürülebilir kalkınma için somut adımlar atılacaktır.

Program hem ekonomik hem de sosyal anlamda şubeler arasında güçlü bir köprü kurmayı hedeflemektedir.

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, Doğu Anadolu'nun kalkınmasının Türkiye’nin tam bağımsız ve adil kalkınma hedeflerinin temel taşlarından olduğunu belirterek, "Biz bu ziyareti sadece bir iş seyahati olarak değil; gönül köprülerinin kurulduğu, kardeşlik bağlarının güçlendiği ve yatırım yoluyla huzurun hâkim kılındığı bir birlik adımı olarak görüyoruz" dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE KATKI”

Söz konusu programın sadece ekonomik değil aynı zamanda toplumsal dayanışmaya de hizmet etmeyi amaçladığını ifade eden Temur, bölgedeki genç nüfusun üretimle buluşturulması, istihdamın artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması; uzun vadeli sosyal istikrar açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Terörle mücadelenin yalnızca güvenlik eksenli değil; ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla da ele alınması gerektiğine inanan MÜSİAD İzmir, bu ziyaretle birlikte terörün zemin bulduğu yapısal sorunlara karşı uzun vadeli çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bölge halkının üretim süreçlerine aktif katılımı, özellikle genç nüfusun istihdam buluşması ve iş dünyasının doğuya yönelmesi kalıcı barış ve istikrarın tesisine doğrudan katkı sağlayacaktır.