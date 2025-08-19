TCMB'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) istatistiklerine göre, Türkiye’nin net UYP’si 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla yüzde 2,8 artarak eksi 329,4 milyar ABD doları oldu. Bu artış, ülkenin dış finansman dengesindeki durumunu bir kez daha gündeme getirdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 azalarak 362,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,0 artarak 692,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ihracat alacakları yüzde 5,9 artışla 56,0 milyar ABD dolarına, bankaların yabancı para cinsinden varlıkları yüzde 4,0 yükselişle 46,9 milyar ABD dolarına çıktı.

Varlık kalemlerinde doğrudan yatırımlar yüzde 3,4 artarak 69,8 milyar ABD doları, diğer yatırımlar yüzde 1,7 artarak 138,8 milyar ABD doları olurken, rezerv varlıklar yüzde 4,2 azalarak 149,9 milyar ABD dolarına geriledi.

Yükümlülükler altında Hazine’nin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yükümlülükleri ise yüzde 23,4 azalarak 12,1 milyar ABD doları oldu.

Bir önceki çeyreğe göre doğrudan yatırımlar, BIST 100 endeksindeki artışa rağmen döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,9 azalarak 204,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları yüzde 2,9 azalarak 116,7 milyar ABD dolarına gerilerken, diğer yatırımlar yüzde 3,4 artışla 371,2 milyar ABD dolarına ulaştı.