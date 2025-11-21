ASKON Genel Merkezi tarafından düzenlenen Dersaadet Ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. ASKON Bursa Şubesi 'Kurumsal Yönetim' ödülüne layık görüldü.

BURSA (İGFA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Merkezi tarafından Özbekistan'ın kadim şehri Semerkant'ta düzenlenen 13. Dönem 2. Başkanlar Toplantısı, Türkiye'nin farklı illerinden katılan şube başkanları ve yöneticileriyle önemli bir istişare zemini oluşturdu. Toplantı kapsamında bu yıl da Dersaadet Ödülleri sahiplerini buldu.

Programda, ASKON Bursa Şubesi, yönetim anlayışı, kurumsal yapılanması ve örnek teşkil eden çalışmalarıyla 'Kurumsal Yönetim' ödülüne layık görüldü. Ödül, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve Teşkilatlanma Başkanı Volkan Kahraman tarafından ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız'a takdim edildi.

EMRE YILDIZ: 'BU ÖDÜL, BURSA'DAKİ GÜÇLÜ YAPILANMAMIZIN BİR YANSIMASIDIR'

ASKON Bursa Başkanı Emre Yıldız, toplantı kapsamında yaptığı değerlendirmelerde şubenin Bursa iş dünyasına yönelik yürüttüğü faaliyetleri, girişimciliği destekleyen projeleri ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

Yıldız, Kurumsal Yönetim Ödülü'nün şube teşkilatı adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: 'ASKON Bursa olarak yürüttüğümüz çalışmalar, düzenlediğimiz etkinlikler ve geliştirdiğimiz projelerle üyelerimize olduğu kadar Bursa ekonomisine de değer katmayı sürdürüyoruz. Semerkant'ta aldığımız bu ödül, güçlü yönetim modelimizin ve tüm üyelerimizle birlikte oluşturduğumuz kurumsal kültürün önemli bir göstergesi. Başta Genel Başkanımız Sayın Orhan Aydın olmak üzere tüm Genel Merkez yöneticilerimize ve emeği geçen üyelerimize teşekkür ediyor, ödül alan tüm şubelerimizi kutluyorum. ASKON Bursa olarak, kentimize ve ülkemize değer katacak çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.'

ORHAN AYDIN: 'MİLLİ KALKINMANIN GÜÇLÜ BİR PARÇASI OLARAK KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ödül alan tüm şubeleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: 'ASKON Dersaadet Başarı Ödüllerine layık görülen isimleri tebrik ediyor, bu vesileyle ASKON'umuzun tüm emektarlarına saygı ve şükranlarımızı sunuyorum. ASKON olarak istişare kültürümüz ile milli kalkınmanın güçlü bir adı olarak üretmeye ve ülkemiz refahına katkı sunmaya devam edeceğiz. Çünkü biz büyük bir aileyiz.'