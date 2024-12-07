Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi arasında mesleki eğitim odaklı yürütülen iş birliği çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.BURSA Mesleki eğitim odaklı iş birliği toplantısına, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, MÜSİAD yöneticileri, ilgili sektör temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Meslekî eğitimin niteliğini artırmak ve gençlerin sektöre daha güçlü bir şekilde hazırlanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Politikası Belgesine dikkat çeken Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu şunları kaydetti:

“Bu buluşma bizim için çok değerli. Okullarımızın dört duvarın dışına çıkması, öğrenme ortamlarının sınıf sınırlarını aşarak çocuklarımızı beceri ve alanla buluşturması bizler için büyük bir kıymet taşıyor. Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayımlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Politikası Belgesi, 'Herkesin bir mesleği olmalı' hedefiyle, sektör iş birliği içinde meslekî eğitime erişimi ve kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda zanaat atölyelerinden meslek ortaokullarına, bölge okullarından ihtisas okullarına ve sektöre entegre okullara kadar çeşitli yeni modellerle öğrencilerimizin meslekî gelişimlerini destekliyoruz. Bu politikayla gençlerimizi hem hayata hem de istihdama hazırlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyoruz.

Gençlerimizin becerisi, tutkusu ve azmi çok değerli. Bu sebeple meslekî eğitim, ülkemizde giderek daha fazla önem kazanıyor. Bursa’da da meslekî eğitim, güçlü bir şekilde ilerliyor. Son üç yılda meslekî eğitime kayıt oranları artmış durumda ve bu tablo, Bursa’da meslekî eğitime verilen önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Bu başarının temelinde, eğitim yöneticilerimiz ile sektör temsilcilerimiz arasındaki güçlü iş birliği yatıyor.

Bizim geleneğimizde çıraklık kültürü çok özel bir yere sahiptir. Büyük ustalar, çıraklık yoluyla yetişmiştir ve ustaların, çırağa kattığı ahlak ve etik değerler bir öğretmenin sunduklarından hiç de az değildir. Ahilik kültürü de bu değerlerin en önemli yapı taşıdır. Bu anlamda öğrencilerimizi, ilham alabilecekleri iş insanları ve başarı hikâyeleriyle buluşturmak bizim için çok kıymetli.

Bu etkinliğin ülkemiz için bilgi ve emeği artırarak değer üreten sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Bu anlamda bizlere destek olan, birlikte olduğumuzda iyiliği artıracağına ve ülkemiz için değer üreteceğine inandığımız MÜSİAD yöneticilerine, iş insanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor ediyorum.” dedi.

Programa ev sahipliği yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MÜSİAD’ın öğrencilerin gelişimine öncülük etmek için güçlü bir iş birliği içinde olduğunu belirterek, “Birkaç sene önce ilk adımını attığımız çalışmamızda tek okulumuz vardı. Geçirdiğimiz pandemiye, depremlere, doğal afetlere rağmen projemizi sürdürmeyi ve ardından genişletmeyi başarabildik. Bursa’mıza daha fazla nitelikli personel kazandırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. İş dünyası ve meslek liselerinin her zaman iç içe olması gerektiğini söyleyen Başkan Şenocak, “Eğitimi nitelikli ve kaliteli hale getirmek istiyorsak özel sektör ile eğitim camiamızı iletişimde tutmamız gerekiyor. Birlikteliği mümkün kılabilirsek hem bizler için hem ülkemiz için daha fazla katma değer oluşturabiliriz." şeklinde konuştu.



İş birliği kapsamında yer alan 16 okulda öğrenim gören 12. sınıf öğrencileri, beceri eğitimlerini MÜSİAD üyesi işletmelerde alırken, öğrencilere yönelik kariyer günleri düzenleniyor ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programları da hayata geçiriliyor.

Program, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MÜSİAD Bursa Şubesi arasında yürütülen meslekî eğitim odaklı çalışmalar ve planlanan iş birlikleri hakkındaki görüşmelerle sona erdi.