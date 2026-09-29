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Çocukların afetlere hazırlanması, afet öncesinde yaşanabilecek kaygı ve korkularla baş etme yöntemleri ile ailelerin çocuklara yaklaşımında dikkat etmesi gereken noktalar ele alınacak.

Seminer kapsamında Psikolojik Danışman Aygen Çalışkan Tilkici, 'Afet Öncesi Çocuk ve Ruh Sağlığı' başlığında katılımcılara bilgilendirmede bulunacak.

Afetlerin bireyler üzerindeki fiziksel etkilerinin yanı sıra psikolojik sonuçlarına da dikkat çekilecek seminerde, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında ruh sağlığının korunmasına yönelik bilgiler paylaşılacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Aile Danışmanlığı Birimi, Eskişehir Kent Konseyi iş birliğiyle 'Afetlerde Psikososyal Destek Semineri' düzenleyecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenecek 'Afetlerde Psikososyal Destek Semineri'nde, afet süreçlerinde ruh sağlığının korunmasına yönelik önemli bilgiler paylaşılacak.

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