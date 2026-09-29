Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsal mahallelerinden Yalıçiftlik'in Ketendere mevkiinde bir evde mahsur kalan kadın, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
BURSA (İGFA) - Mudanya Yalıçiftlik Mahallesi'nde öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur, kısa sürede sele dönüştü.
Şiddetli yağış nedeniyle bölgede bir evin bulunduğu alan suyla dolarken, evin içinde bulunan bir kadın mahsur kaldı.
Suların yükselmesiyle zor anlar yaşayan kadın için Yalıçiftlik Mahallesi Muhtarı Arif Toktaş tarafından ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye ulaşan Mudanya Belediyesi bünyesindeki Arama Kurtarma Ekibi (MAK), gerekli önlemleri alarak eve girdi ve mahsur kalan kadını uzun konçlu çizme giydirip dışarı çıkardı.
Sel baskını nedeniyle evi su altında kalan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.