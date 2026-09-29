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Sel baskını nedeniyle evi su altında kalan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suların yükselmesiyle zor anlar yaşayan kadın için Yalıçiftlik Mahallesi Muhtarı Arif Toktaş tarafından ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye ulaşan Mudanya Belediyesi bünyesindeki Arama Kurtarma Ekibi (MAK), gerekli önlemleri alarak eve girdi ve mahsur kalan kadını uzun konçlu çizme giydirip dışarı çıkardı.

Şiddetli yağış nedeniyle bölgede bir evin bulunduğu alan suyla dolarken, evin içinde bulunan bir kadın mahsur kaldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsal mahallelerinden Yalıçiftlik'in Ketendere mevkiinde bir evde mahsur kalan kadın, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

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