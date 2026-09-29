İdrar kaçırma (inkontinans), dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren yaygın bir sağlık sorunu. Ancak toplumda bu sorunla karşılaşan pek çok birey, idrar kaçırma sıklığını azaltmak amacıyla ilk çözüm olarak günlük su ve sıvı tüketimini kısıtlama yoluna gidiyor. İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Ülger, idrar kaçırma korkusuyla suyu kesmenin sorunu çözmediğini, aksine tansiyon düşüklüğünden böbrek yetmezliğine kadar pek çok hayati tehlikeye zemin hazırladığını vurguluyor.

Dünya genelinde milyonlarca yetişkini etkileyen idrar kaçırma, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebiliyor. İdrar kaçırma endişesiyle sıvı tüketimini kısıtlamak ise sorunu çözmediği gibi farklı sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Prof. Dr. Zekeriya Ülger, bu hatalı davranışın hem mesane sağlığı hem de genel vücut sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor:

“İdrar kaçırmayı önlemek amacıyla su içmeyi kesmek, toplumda yapılan en yaygın ve en tehlikeli hatalardan biridir. Vücuda yeterli sıvı alınmadığında idrarın yoğunluğu ve asiditesi artar. Yoğunlaşan idrar mesane duvarını irritasyona (tahrişe) uğratarak kişideki rahatsızlık, yanma ve ani sıkışma (aciliyet) hissini daha da şiddetlendirir. Yani kişi idrar kaçırmamak için suyu kestikçe, mesane daha çok uyarılır ve süreç bir kısır döngüye dönüşür.”

Özellikle İleri Yaşta Böbrek ve Tansiyon Sorunlarına Davetiye Çıkarıyor

Aşırı sıvı kısıtlamasının özellikle ileri yaştaki bireylerde sistemik sağlık sorunlarını tetiklediğini ifade eden Prof. Dr. Ülger, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Gereksiz ve kontrolsüz sıvı kısıtlaması; vücudun susuz kalmasına (dehidratasyon), şiddetli kabızlığa, ani tansiyon düşüşlerine, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya ve vücuttaki elektrolit dengesizliklerine yol açabilir. Kabızlık ise pelvik taban üzerindeki baskıyı artırarak idrar kaçırma şikayetini dolaylı olarak ağırlaştırır. Burada amaç az su içmek değil, kişinin genel sağlık durumuna uygun miktarda ve doğru zamanlamayla sıvı tüketmesini sağlamaktır.”

İdrar Kaçırmayı Yönetmek İçin Doğru Alışkanlıklar

Sıvı dengesini korurken idrar kontrolünü sağlamanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Zekeriya Ülger, sıvı tüketimi ve günlük yaşam düzenine dair şu önerilerde bulunuyor:

Kafein ve Asitli İçecekleri Sınırlayın: Aşırı çay, kahve ve asitli içecek tüketimi mesaneyi uyarır. Suyu kesmek yerine bu tür irrite edici içecekleri azaltmak gerekir.

Aşırı çay, kahve ve asitli içecek tüketimi mesaneyi uyarır. Suyu kesmek yerine bu tür irrite edici içecekleri azaltmak gerekir. Kabızlığı Önleyin: Lifli beslenme ve yeterli su alımı ile sindirim sistemini düzenli tutmak pelvik bölgedeki baskıyı azaltır.

Lifli beslenme ve yeterli su alımı ile sindirim sistemini düzenli tutmak pelvik bölgedeki baskıyı azaltır. Kilo Kontrolü Sağlayın: İdeal kiloyu korumak mesane üzerindeki fiziki baskıyı hafifletir.

İdeal kiloyu korumak mesane üzerindeki fiziki baskıyı hafifletir. Egzersizleri İhmal Etmeyin: Pelvik taban kaslarını güçlendiren egzersizleri (Kegel vb.) günlük yaşama dahil etmek kontrolü artırır.

Prof. Dr. Ülger, idrar kaçırma sorunu yaşayan bireylerin kendi başlarına sıvı kısıtlamasına gitmek yerine, mutlaka bir hekime başvurarak altta yatan nedenin tespit edilmesi ve kişiye özel bir tedavi planı oluşturulması gerektiğinin altını çiziyor. İdrar kaçırma endişesinin günlük yaşamı kısıtlamaması gerektiğini de belirten Ülger, gerekli durumlarda emici külotlardan destek alınabileceğini ifade ediyor ve şöyle devam ediyor:

“İdrar kaçırma nedeniyle su içmekten vazgeçmek ya da sosyal hayattan uzaklaşmak çözüm değildir. Öncelikle sorunun nedeni belirlenmeli ve uygun tedavi planlanmalıdır. Bunun yanında kişinin kendini daha güvende hissetmesi ve günlük yaşamına rahatça devam edebilmesi için gerektiğinde emici külotlardan da destek alınabilir. Emici külot kullanmak utanılacak bir durum değildir. Önemli olan kişinin sağlığını riske atmadan, kendisini güvende hissederek hayatına devam edebilmesidir.”