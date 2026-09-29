Great Place To Work® Türkiye tarafından 20 binden fazla çalışanın anonim geri bildirimleri analiz edilerek hazırlanan Best Workplaces in Anatolia™ 2026 listesi açıklandı. Araştırma sonuçları; güçlü çalışan deneyiminin aidiyet, güven veren liderlik, çalışan esenliği, işin anlamı ve organizasyonla duyulan gurur üzerinden şekillendiğini ortaya koydu. Liste kapsamında Great Place To Work® Sertifikasyonu™ standardını karşılayan ve Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren organizasyonlar değerlendirildi.

Farklı sektörlere, üretim merkezlerine ve çalışma kültürlerine ev sahipliği yapan Anadolu’da çalışan deneyimi, sürdürülebilir başarının belirleyici unsurlarından biri hâline geliyor. Anadolu’nun En İyi İşverenleri™ 2026 sonuçları da bu çeşitlilik içinde çalışanı merkeze alan iş yeri kültürlerinin ortak bir başarı zemini oluşturduğunu gösteriyor. Araştırmada öne çıkan veriler, çalışanların kendilerini değerli hissettikleri, yöneticilerine güven duydukları ve yaptıkları işi anlamlı buldukları organizasyonlarda aidiyetin güçlendiğine işaret ediyor.

Aidiyet, Pozisyondan Bağımsız Değer Görmekle Güçleniyor

Anadolu’nun En İyi İşverenleri™ 2026 listesindeki çalışanların yüzde 76’sı, pozisyonuna bakılmaksızın kendisine organizasyonun değerli bir parçası olarak davranıldığını belirtti. Standart şirketlerde yüzde 46 seviyesinde kalan bu oran, kapsayıcı iş yeri kültürünün aidiyet duygusu üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Liste organizasyonlarında çalışanların yüzde 85’i yaptığı işin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ve yalnızca “iş” olmadığını ifade ederken standart şirketlerde bu oran yüzde 61 olarak ölçüldü. Çalışanların yüzde 81’i ise organizasyonlarında uzun süre daha çalışmak istediğini belirtti. Standart şirketlerde bu oran yüzde 69 olarak gerçekleşti.

Veriler, aidiyetin yalnızca bir organizasyona bağlı olmaktan değil, organizasyon içinde değer gördüğünü ve ortaya koyduğu katkının anlamlı olduğunu hissetmekten beslendiğini gösteriyor. Pozisyondan bağımsız biçimde değer gören çalışanlar, yaptıkları işle daha güçlü bir bağ kuruyor. Bu bağ da çalışanların organizasyonda kalma isteğini destekleyen duygusal bir zemine dönüşüyor.

Ulaşılabilir Liderlik, Güveni Günlük Deneyimin Bir Parçası Hâline Getiriyor

Aidiyeti besleyen bir diğer önemli unsur ise çalışanların yöneticileriyle kurduğu güven ilişkisi. Araştırma verilerine göre liste organizasyonlarındaki çalışanların yüzde 81’i, yöneticilerine kolayca ulaşabildiğini ve onlarla rahatça konuşabildiğini belirtti. Great Place To Work® Sertifikasyonu™ standardını karşılamayan standart şirketlerde ise bu oran yüzde 66’da kaldı.

Üst düzey yöneticilerin organizasyonun en iyi özelliklerini bütünüyle temsil ettiğini düşünen çalışanların oranı liste organizasyonlarında yüzde 80, standart şirketlerde ise yüzde 60 olarak ölçüldü.

Veriler birlikte değerlendirildiğinde, güçlü liderlik deneyiminin yalnızca yöneticilere erişebilmekten ibaret olmadığı görülüyor. Yöneticilerin organizasyonun değerlerini davranışlarıyla temsil etmesi, çalışanların söylemler ile günlük uygulamalar arasında tutarlılık görmesini sağlıyor. Ulaşılabilirlik iletişim kanallarını açık tutarken değerlerle uyumlu liderlik, bu iletişimin kalıcı bir güven ilişkisine dönüşmesine katkıda bulunuyor.

Great Place To Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, sonuçları şöyle değerlendirdi:

“Anadolu’nun En İyi İşverenlerinde güçlü çalışan deneyiminin aidiyet, güven, anlam ve gurur etrafında şekillendiğini görüyoruz. Çalışanların yöneticilerine kolayca ulaşabildiği, kendilerini güvende ve değerli hissettiği, kişisel ihtiyaçlarının gözetildiği kültürler organizasyona duyulan bağlılığı güçlendiriyor. Veriler, çalışanların yaptıkları işi yalnızca bir görev olarak değil, anlamlı bir katkı olarak görmelerinin ve pozisyonlarından bağımsız olarak organizasyonun değerli bir parçası olduklarını hissetmelerinin önemini açıkça ortaya koyuyor. İnsan odaklı uygulamalarıyla Anadolu Bölgesi’nde örnek bir iş yeri kültürü oluşturan tüm liste organizasyonlarımızı kutluyorum.”

Anadolu'nun En İyi İşverenleri™ 2026

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LOOP GAMES

100-499 Çalışan Sayısı Kategorisi

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MOBİLİZ

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PANDA ALÜMİNYUM

500+ Çalışan Sayısı Kategorisi

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