Başkan Mehmet Öntürk yönetiminde sosyal sorumluluk anlayışıyla proje ve çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli araç dağıtmaya devam ediyor.HATAY (İGFA) - Başkan Mehmet Öntürk yönetiminde sosyal sorumluluk anlayışıyla proje ve çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli araç dağıtmaya devam ediyor.

“Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganıyla yola çıkan HBB, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını arttırmak, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sadece o anki ihtiyaca cevap vermekle kalmayıp, toplumda dayanışma ve birlik duygularını da güçlendirmek adına dezavantajlı vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Engelliler Günü dolayısıyla Antakya’da 2 akülü, 14 manuel; Defne’de 3 manuel; Hassa’da 1 akülü, 2 manuel; İskenderun’da 1 manuel; Kumlu’da 1 manuel ve Samandağ’da 1 manuel olmak üzere son 3 günde toplam 3 akülü, 22 manuel tekerlekli sandalye dağıtımı yaptı.

Yetkililer, engelli vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, engelli vatandaşların günlük yaşama entegrasyonunu sağlamak ve destek olmak amacıyla dağıtımların ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtti.